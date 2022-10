Laura Pausini condurrà i Latin Grammy Awards 2022

Laura Pausini sarà la conduttrice dei Latin Grammy Awards 2022: grande onore della cantante, già conduttrice dell’Eurovision.

Laura Pausini ci ha preso gusto. Dopo essersi cimentata per la prima volta nella presentazione di una grande kermesse musicale, l’Eurovision Song Contest di Torino dello scorso maggio, con al suo fianco Alessandro Cattelan e Mika, è stata annunciata anche come prossima conduttrice di una manifestazione altrettanto importante: i Latin Grammy Awards, la versione dedicata alla musica latinoamericana dei prestigiosissimi Grammy, gli Oscar della musica.

Laura Pausini conduce di Latin Grammy

Grandissima protagonista, in passato, della kermesse in questione, Laura Pausini stavolta si riciclerà e vestirà nuovamente i panni della presentatrice. La potremo ammirare tutti in questa veste il 17 novembre, in diretta dalla Michelob Ultra Arena of Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas.

Laura Pausini all’Eurovision 2022 (ph. Brunetti)

Lo ha annunciato la stessa cantautrice con un post pubblicato sui social network: “I Latin Grammy hanno da sempre un posto speciale nel mio cuore ed è un grande onore far parte di questo evento, un riconoscimento importante per la mia musica da parte del mondo latino americano“.

Laura ha quindi confermato che la conduzione dell’Eurovision dello scorso maggio l’ha fatta appassionare a un lato nuovo e diverso del suo lavoro, un ruolo, quello di presentatrice, che sembra completare il suo percorso, e per questo ha accettato questa sfida con grande entusiasmo.

Laura Pausini: da Bella ciao ai Grammy

Nominata in passato per ben tredici volte ai Latin Grammy Award, con quattro vittorie portate a casa, Laura è sempre stata una grande protagonista dell’edizione latina del prestigioso riconoscimento. Stavolta però il suo ruolo sarà completamente diverso, in linea con questa fase della sua carriera.

Una carriera che ritorna finalmente a prendersi la scena nella vita pubblica dell’artista di Solarolo, che nelle ultime settimane aveva fatto parlare più per questioni politiche (l’ormai annosa questione del suo rifiuto di cantare Bella ciao) che non per questioni riguardanti la sua vita artistica.

