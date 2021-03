Laura Pausini ha ricevuto una nomination agli Oscar e dopo aver vinto un Golden Globe il bis è praticamente dietro l’angolo. Ad esser candidata è stata la sua canzone, Io Sì (Seen), nella categoria Best Original Song.

“Ancora non ci credo” – ha scritto Laura Pausini su Instagram – “Poter far parte di un progetto così speciale come The Life Ahead con Edoardo Ponti e Sophia Loren è stato per me uno dei regali più grandi che la vita potesse farmi. E ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare. Voglio ringraziare l’Academy per aver accolto Io Sì (Seen) e il messaggio che porta con sé. Congratulazioni a Diane Warren, è stata un’esperienza incredibile lavorare insieme. Una canzone in italiano nominata agli Oscar!!!! Sono così onorata di rappresentare l’Italia in una delle cerimonie più importanti dell’industria dell’intrattenimento mondiale”.