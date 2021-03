Laura Pausini è ufficialmente in lizza per il premio Oscar per la miglior canzone originale grazie al brano Io sì (Seen), già premiato con un Golden Globe.

Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata: Laura Pausini è in corsa per il premio Oscar destinato alla Miglior canzone originale grazie a Io sì (Seen), il brano che le ha già fatto vincere un Golden Globe. Canzone simbolo della colonna sonora del film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, con protagonista Sophia Loren, è ora in lizza per conquistare uno dei premi più ambiti al mondo.

Laura Pausini in nomination agli Oscar 2021

Felice più che mai la cantante di Solarolo, reduce tra l’altro anche da un’ospitata a Sanremo 2021, ha raccontato sui social le sue emozioni, ringraziando ovviamente tutti coloro che le hanno permesso di realizzare questo sogno e hanno lavorato al film.

Laura Pausini

Racconta l’artista romagnola: “Tutti ci siamo messi a disposizione del messaggio che vogliamo portare dall’Italia nel resto del mondo. Voglio ringraziare Sophia, Edoardo, Diane, Niccolò, Bonnie e tutto il team di La vita davanti a sé, perché ho scoperto un nuovo modo di scrivere e di essere diretta nell’interpretazione del canto che normalmente faccio per mia scelta in complea solitudine. Questa nuova nomination, stavolta è più travolgente che mai a livello emotivo, perché è molto importante anche per il nostro paese e per la cultura italiana. La canzone e il film sono dedicati alle persone che si sentono perse, abbandonate, senza protezione. Stato d’animo che conosco e che oggi più chemai vive in molte persone a causa della pandemia. Ma la speranza è l’insegnamento che questa canzone e questo film si sono proposti di dare come tema principale“. Ecco il suo post: