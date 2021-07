Laura Pausini non era soltanto una collega di Raffaella Carrà, ma anche una sua grande fan e un’amica di famiglia. La cantante di Simili è tra i personaggi ad aver dedicato più pensieri dopo la scomparsa dell’icona.

Nei commenti dell’ultimo post di Laura, un follower ha scritto: “Ma non sia mai andare al funerale, che sarebbe stato il minimo, come segno di rispetto?!“. La Pausini ha subito risposto mettendo a tacere l’uomo: “Se fossi stata a Roma sarei andata con tutto il cuore. E poi basta, non bisogna sempre pensare male, chi ama davvero Raffaella sa che lei non avrebbe mai voluto trovare astio quando non esiste“.

Ma davvero qualcuno ha voglia di fare polemica in un momento del genere e su un funerale?

Laura Pausini, i ricordi di Raffaella.

“Era il 2013 Paola era nata da pochi mesi e ti avevo promesso che appena rientravamo a Roma dopo la sua nascita a Bologna, l’avrei portata subito da te. Volevi conoscerla e coccolarla un po’. Lo sai, da quel momento non ti ha mai lasciata tanto che quando ha iniziato a parlare una delle sue prime parole è stata proprio CARRÁ.

Sarai sempre nei nostri cuori Raffaella

Riposa in pace bellissima Anima.

Paola, Laura e Paolo”.

Se stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo.

Fuiste, Eres, siempre serás la reina. Para mi, para el mundo entero. @raffaella #raffaellacarrà #rip #dep pic.twitter.com/nZqVeidiLb — Laura Pausini (@LauraPausini) July 5, 2021

IL MIO IDOLO DA SEMPRE E PER SEMPRE. Non dimenticherò la lettera che ci siamo scritte anni fa e le parole che ci siamo confidate. Sei nel cuore per sempre.#RaffaellaCarra ♥️ pic.twitter.com/ZwftNDzzGY — Laura Pausini (@LauraPausini) July 5, 2021