Ha vinto nella sezione ‘novità’ nel 1993, è arrivata sul podio nel 1994, è stata più volte una delle super ospiti e in futuro Laura Pausini potrebbe anche condurre il Festival di Sanremo.Durante la conferenza stampa di ieri la cantante di Simili (fresca di nomination agli Oscar e vittoria ai Golden Globe) ha rivelato di aver ricevuto dalla Rai la proposta di presentare la kermesse. In passato Laurona nazionale ha detto di no, ma non esclude una conduzione tutta al femminile insieme a Paola Cortellesi.

“La Rai me l’ha già chiesto in passato. Sinora non ho accettato perché non me la sento di affrontare uno spettacolo così imponente. Ma sicuramente non sarei in grado di affrontare la direzione artistica, perché io ho i miei preferiti, sono condizionabile, non sono capace di fare una selezione come si deve. Per il 2022 state tranquilli… ho da pensare al nuovo disco. Sinceramente non lo so. Finora non ho accettato perché non mi sento in grado di reggere una cosa del genere. […] Potrei farlo con Paola Cortellesi in un momento diverso da questo, nel caso in cui dovessimo avere tempo e voglia di divertirci”.

L’idea mi piace parecchio, magari al duo affiancherei anche una conduttrice Rai navigata come Antonella Clerici, sarebbero un trio perfetto.

Laura Pausini e la nomination agli Oscar.

“Dedico al mio babbo questa mia nomination all’Oscar. Mio padre merita l’Oscar più di me. Se dovessi vincere, sul palco dell’Academy userò queste parole, da piccola ho cominciato con lui. Ha lavorato nelle orchestre, anche al fianco di Raoul Casadei che in questi giorni è nei nostri pensieri. Ma a un certo punto il mio babbo ha lasciato la certezze dell’orchestra per il pianobar. E’ lì che grazie a lui ho conosciuto la musica, ho capito l’importanza delle canzoni. Mi ha aspettato, sapeva che un giorno gli avrei chiesto di cantare con lui, e l’ho fatto presto, a 8 anni, quando per regalo di compleanno gli ho chiesto un microfono, quella sera è cominciato qualcosa di unico”.