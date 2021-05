Laura Pausini ha partecipato alla cerimonia dei David di Donatello cantando il suo brano Io sì: ecco le parole dell’artista.

Non ha vinto il David di Donatello, ma Laura Pausini è stata una delle grandi protagoniste della cerimonia dell’11 maggio. L’artista di Solarolo ha cantato in apertura la sua Io sì dal Teatro dell’Opera di Roma, emozionando il pubblico da casa, e si è poi accomodata per guardare il prosieguo dell’evento. Un evento che non le ha portato nuovi premi, nonostante fosse in lizza per la categoria Miglior canzone originale, ma che le ha permesso di aggiungere un altro tassello alla sua invidiabile carriera.

Laura Pausini ai David di Donatello: le parole della cantante

Immigrato di Checco Zalone è riuscita a superare Io sì di Laura Pausini. Nonostante il mancato successo, la cantante si è però detta orgogliosa, e ha voluto ringraziare tutta la squadra che le ha permesso di raggiungere risultati che covava solo nel più splendido dei suoi sogni.

Laura Pausini

Intervsitata da Carlo Conti, la cantante 47enne ha ringraziato per la candidatura, legata al film La vita davanti a sé, e ha aggiunto: “Io quest’anno ho vissuto molti sogni, li ho vissuti insieme alla famiglia di questo film. Voglio ringraziare ancora Edoardo Ponti, la meravigliosa Sophia Loren, un nome e una garanzia. Ringrazio Diane Warren e Niccolò Agliardi. Per me è strano essere qui, in mezzo a tanti attori importanti del mio paese. Il posto dove me la faccio più sotto continua a essere l’Italia, infatti ho più tremato stasera che agli Oscar. Meglio così. Vuol dire che sono italiana, che sono felice di essere italiana e mi cago sotto in Italia“.

Laura Pausini, cantante da Golden Globe

La cantante di Solarolo è stata grandissima protagonista di questo 2021, che è riuscita a farle vincere tanti altri premi internazionali. Su tutti un prestigiosissimo Golden Globe, uno dei massimi riconoscimenti nella carriera di un artista anche musicale.

Di seguito il video della sua Io sì: