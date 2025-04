Laura Maddaloni ha una crisi e se la prende con The Couple.

Pochi minuti dopo la fine della puntata di The Couple, Laura Maddaloni si è allontanata in cucina con Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Apparentemente silenziosa e in crisi, Laura ha lasciato il gruppo per andare in lacrime verso la sua camera, seguita dalla sua compagna che le ha chiesto la causa del suo malessere. Laura ha espresso il suo dispiacere per la mancanza di sorprese, sottolineando che non le era stato inviato né un video delle figlie né un messaggio. “Io stanotte non dormo, lo vedi come sono agitata? Non capisco perché tutti ricevono qualcosa e io no,” ha dichiarato, evidenziando la sua frustrazione e il dolore per la lontananza dalle figlie.

Giorgia ha cercato di farle capire che stanno solo alla terza settimana, insinuando che i concorrenti del Grande Fratello avrebbero potuto affrontare le stesse difficoltà. Laura ha già mostrato segni di fragilità in passato; la settimana precedente era scoppiata a piangere e si era sfogata con Giorgia, confessando quanto fosse difficile affrontare la situazione. “La sera lo sento di più. Non voglio che mi vedano così, mi sopravvalutano e non sanno che ho le mie fragilità,” ha detto, preferendo rimanere nel suo letto piuttosto che affrontare gli altri.

L’assenza delle figlie pesa su di lei e, nonostante la sua determinazione a rimanere forte, si sente sopraffatta dall’emozione e dalla nostalgia. La mancanza di supporto, rappresentata da una semplice sorpresa, ha amplificato il suo stato d’animo già provato.