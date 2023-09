Laura La Divina sul palco con Brenda Asnicar per cantare Las Divinas

Da una parte una divina grintosa, bellissima e famosissima, dall’alta Brenda Asnicar.

Il multiverso esiste e questo video con Laura La Divina che viene chiamata sul palco dall’attrice argentina per cantare insieme Las Divinas ne è una dimostrazione.

Laura La Divina, il difficile passato

“Mio padre mi picchiava, non mi accettava, mi dava le mazzate in testa” – le sue parole su TikTok – “Sono scappata di casa e mi hanno messo in una comunità, è stata mia mamma a mettermi là perché mio padre non mi accettava”.

La donna ha poi aggiunto che sua madre per vivere si prostituiva “sono orgogliosa di mia madre, non trovava lavoro ma non ci ha mai fatto mancare niente” e che più volte ha dato alla luce dei bambini che ha successivamente regalato. “Mia madre ha fatto molti figli e li regalava a chi non poteva averli, nessuno di loro mi conosce“. Laura La Divina quando aveva 12 anni è stata vi0lentata ed è stata costretta a prostituirsi per strada per vivere. Analfabeta (non sa leggere i numeri) ora vive a casa di Rita De Crescenzo dove fa la donne delle pulizie.