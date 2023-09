Laura La Divina è una webstar (a sua insaputa, probabilmente) da circa quindici anni.

Un tempo nota su YouTube grazie al canale di Nunzia Castellano (come dimenticare le catfight con le altre ragazze trans Sabrina e Floriana al grido di “combattimi, la faccia è bella“), ora ha trovato nuova vita a casa di Rita De Crescenzo e il suo profilo TikTok. Ed è proprio su TikTok che Laura La Divina, grazie a Rita, si è aperta e ha raccontato la sua storia personale.



Rita De Crescenzo, presentando l’amica, ha ricordato come da piccola veniva bullizzata e discriminata in famiglia perché non accettavano il fatto che fosse “gheo” e “formaggino”. I problemi di Laura, però, non riguardavano il suo orientamento, bensì la sua identità: era una bambina intrappolata nel corpo di un bambino.

“Mio padre mi picchiava, non mi accettava, mi dava le mazzate in testa. Sono scappata di casa e mi hanno messo in una comunità, è stata mia mamma a mettermi là perché mio padre non mi accettava”.

Laura La Divina si apre su TikTok: “Mia madre partoriva e regalava i figli”

La donna ha poi aggiunto che sua madre per vivere si prostituiva “sono orgogliosa di mia madre, non trovava lavoro ma non ci ha mai fatto mancare niente” e che più volte ha dato alla luce dei bambini che ha successivamente regalato. “Mia madre ha fatto molti figli e li regalava a chi non poteva averli, nessuno di loro mi conosce“.

Laura La Divina quando aveva 12 anni è stata vittima di stupr0 ed è stata costretta a prostituirsi per strada per vivere. Analfabeta (non sa leggere i numeri) ora vive a casa della De Crescenzo dove fa la donna delle pulizie, anche se pare che pure quest’ultima l’abbia cacciata perché “ha detto una parola troppo brutta”.

La sua storia sembra un film, ma è l’Italia attuale.