Laura Freddi rinuncia al matrimonio a causa di Conti: le ragioni dietro la scelta

In una recente intervista a Libero, la showgirl Laura Freddi ha annunciato il rinvio delle nozze con il compagno Leonardo D’Amico, padre della figlia Ginevra. Le nozze, inizialmente previste per settembre 2025, dovranno essere posticipate perché la Freddi è stata scelta da Carlo Conti per partecipare al nuovo programma della Rai, “Ne vedremo delle belle”. Questo show, incentrato su ex soubrette, segna un ritorno nostalgico alla televisione, e la Freddi sarà affiancata da altre celebrità come Pamela Prati e Valeria Marini. La showgirl ha dichiarato che il matrimonio potrebbe slittare comunque di un mese e mezzo, ma è determinata a celebrarlo entro il 2025.

Inoltre, Laura ha rivelato che intende invitare numerosi ex all’evento, tra cui Paolo Bonolis, con il quale ha condiviso cinque anni nella sua gioventù. Il loro rapporto, dopo un iniziale periodo di difficoltà, si è evoluto in una solida amicizia basata su stima e affetto. Non mancherà all’evento nemmeno l’ex marito Claudio Casavecchia, con cui ha ristabilito un dialogo. Nonostante le complicazioni, Laura si dice felice della sua relazione attuale con Leonardo D’Amico e appare fiduciosa che le nozze si svolgeranno prima o poi. Insomma, sebbene il matrimonio sia rimandato, l’entusiasmo della Freddi per il futuro rimane intatto, e il suo supporto agli ex nella sua vita dimostra una certa maturità e apertura nel suo percorso personale.