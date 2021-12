Laura Freddi è stata riesumata per prendere il posto di Sonia Bruganelli nella prossima puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda lunedì 3 gennaio.

Assente perché in vacanza a Dubai (dove passerà la settimana del Capodanno insieme alla famiglia), Sonia Bruganelli lascerà la sua poltrona nelle mani di un’altra. E non un’altra qualsiasi, bensì proprio l’ex storica fidanzata di Paolo Bonolis, suo marito.

Laura Freddi e Paolo Bonolis ebbero infatti una lunga relazione dal 1990 al 1995. Una storia che risale a circa 30 anni fa quando la showgirl di Non è la Rai aveva da poco compiuto 19 anni, come ha successivamente confessato a Caterina Balivo ospite a Vieni da Me:

“Ancora oggi le vecchiette che mi incontrano per strada mi chiedono ‘ma tu sei la moglie di Bonolis?’. Io avevo 19 anni, lui 11 più di me… Purtroppo non ci siamo incontrati con i tempi. Ero giovanissima, lui aveva qualche problema con il precedente matrimonio in America e dei bambini piccoli. Io invece volevo sposarmi e avere dei figli“.

Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli. La vendetta di Alfonso Signorini?

Che questa sia una vendetta agrodolce di Alfonso Signorini? Come tutti sappiamo, infatti, Sonia Bruganelli durante una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip ha abbandonato lo studio dopo che il conduttore l’ha interrotta bruscamente. La vendetta, dopotutto, è un piatto da servire…Freddi.

A riportare questa indiscrezione è stato Dagospia, che ha così tuonato: