Laura Freddi e Leonardo D’Amico: Scopriamo il Futuro Sposo

Laura Freddi sarà oggi ospite di “Verissimo”, il talk show condotto da Silvia Toffanin, e parlerà delle sue imminenti nozze con Leonardo D’Amico, fisioterapista della nazionale italiana di beach volley. I due, che stanno insieme da quasi 12 anni, si sono conosciuti nel 2013 grazie alla loro passione per la pallavolo. Nel 2018 hanno accolto la loro prima figlia, Ginevra. In un’intervista del 2023, Laura aveva annunciato che avevano programmato il matrimonio per ottobre, ma a causa della pandemia hanno dovuto rimandare. La showgirl ha espresso il desiderio di un matrimonio in chiesa, con la loro figlia che porterà le fedi.

Durante l’intervista, Freddi ha rivelato che tra gli invitati ci sarà anche Paolo Bonolis, un ex storico con cui ha condiviso cinque anni intensi negli anni ’90. La sua presenza è significativa poiché Bonolis è stato una figura importante nella vita di Laura, nonostante la relazione si sia conclusa poiché lei desiderava una famiglia e lui no.

Leonardo D’Amico, che lavora lontano dai riflettori, mantiene un profilo basso e appare raramente sui social. La coppia ha già fatto alcune promesse religiose e aspetta con gioia il momento del matrimonio, anche se i dettagli rimangono segreti. Laura ha dichiarato di aver pensato di invitare anche il suo ex marito, Claudio Casavecchia, evidenziando che entrambi sono felici delle proprie vite attuali.

Riguardo alla fine della sua relazione con Bonolis, Laura ha condiviso che, nonostante l’amore fosse forte, le loro differenze sui desideri di vita hanno portato alla rottura. Laura, desiderosa di formare una famiglia, si è trovata a dover fare una scelta difficile, poiché Paolo non era pronto a prendersi questa responsabilità, avendo già due figli da una precedente unione.

In conclusione, la storia d’amore di Laura Freddi e Leonardo D’Amico, con le imminenti nozze e la piccola Ginevra, rappresenta una nuova felice fase della sua vita, dopo una serie di esperienze significative, tra cui la relazione con Paolo Bonolis. La coppia è pronta a scrivere un nuovo capitolo della loro storia d’amore.