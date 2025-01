Laura Freddi commenta le parole di Selvaggia Lucarelli: “Sonia ha tradito Paolo?”

Laura Freddi sarà ospite da Monica Setta a “Storie Di Donne Al Bivio Weekend” per discutere di Sonia Bruganelli. Commenterà anche le affermazioni di Selvaggia Lucarelli, che ha rivelato di essere a conoscenza di una presunta relazione parallela di Sonia con un chirurgo durante il suo matrimonio con Paolo Bonolis, suggerendo che Sonia avesse tradito fin dalla nascita del secondogenito, Davide. Freddi ha dichiarato: “L’unica cosa che mi interessa è vedere tornare a sorridere Paolo Bonolis. Non si merita tutto questo tritacarne mediatico; è un uomo buono che ama la sua famiglia. Spero che tutto venga chiarito presto. Se incontrassi Sonia, la saluterei con affetto, poiché non sono né vendicativa né rancorosa. Cerco di vivere serenamente in armonia con tutti”.

In un’intervista, Freddi ha ricordato i momenti condivisi con Bruganelli quando le era stata proposta la sostituzione come opinionista al Grande Fratello Vip. Le due si erano scritte e confrontate, creando un bel clima, ma col passare del tempo si erano allontanate. “Dopo un paio di mesi, lei è sparita. Forse non era il momento giusto per lei, dato che si stava separando. Credo che abbia vissuto un periodo tormentato”, ha detto Freddi, esprimendo dispiacere per la fine di quella potenziale amicizia. Ha aggiunto che magari Sonia si era offesa per qualche suo commento durante “Ballando con le Stelle”. Freddi ha dimostrato di avere ancora affetto per Sonia e ha aperto a future riconciliazioni.