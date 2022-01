Laura Freddi la scorsa settimana è stata per due puntate la supplente di Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip. Una decisione proposta dagli autori del reality e subito sposata dalla moglie di Paolo Bonolis.

“Mi ha chiamato Sonia, mi ha detto che il mio nome glielo avevano fatto gli autori, ma è stata una proposta che a lei è subito piaciuta“. Ha dichiarato Laura Freddi in diretta al GF Vip Party con Giulia Salemi e Gaia Zorzi. L’ex showgirl di Non è la Rai ha poi svelato un altro aneddoto.

“Sonia poco prima della puntata, in diretta su Instagram, ha detto che Bonolis probabilmente non si ricorderà proprio più di me, quindi ormai dire che sono la sua ex non ha più senso..”.

Laura Freddi: “Fare l’opinionista è stata un’esperienza bellissima”

La Freddi ha poi parlato della sua edizione:

“Ho fatto la prima edizione del Grande Fratello e sinceramente li invidio, perché si divertono! Noi non facevamo nulla, ci annoiavamo a guardare il muro. Anche vero che noi siamo stati là dentro molto meno, loro sono stati quattro mesi. Io sono arrivata fino alla fine, mi sono classificata quinta. E’ stata un’esperienza rivedere la Casa e tanti autori, è stata una boccata di ossigeno”.

E ancora:

“Non mi aspettavo tanto affetto dal pubblico, ma tanto, tanto, tanto! Non è facile sostituire qualcuno in qualcosa iniziato tre mesi fa. Inizialmente ero un po’ impaurita, ma mi sono sentita a casa e sono stata coccolata”.

Nonostante il feedback positivo da parte del pubblico, sembrerebbe essere sfumata l’ipotesi di vedere Laura Freddi al fianco di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe in qualità di terza opinionista fissa, come inizialmente uscito come rumor.