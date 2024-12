Laura Freddi attacca Sonia Bruganelli: ‘Mai più’ in TV

Durante la partecipazione di Laura Freddi al programma “La Volta Buona” di Caterina Balivo, la showgirl ha risposto in modo deciso a Sonia Bruganelli, che l’aveva criticata durante la sua apparizione a “Belve”. Nella puntata, Caterina ha discusso con Laura dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle”, in cui Sonia ha ballato con Carlo Aloia. A “Belve”, Sonia aveva lanciato una frecciatina a Laura, affermando che, da quando si è separata dal marito Paolo, la ex moglie di quest’ultimo ha modificato il suo comportamento e ha iniziato a parlare di lei in vari programmi TV.

Laura Freddi ha scelto di non inasprire la polemica, dichiarando di non aver visto tutta l’intervista di Sonia e di aver ricevuto molte chiamate da giornalisti e invitati a partecipare a interviste in seguito alle sue dichiarazioni. Ha precisato che non intende rispondere ad ulteriori attacchi e che non parlerà più di Sonia Bruganelli, concependo il suo silenzio come una risposta significativa. Inoltre, ha voluto ringraziare il pubblico per l’affetto dimostrato nei suoi confronti, attribuendo anche a Sonia il merito di averle offerto una visibilità inaspettata.

In risposta alle dichiarazioni di Laura, Sonia Bruganelli ha pubblicato una storia su Instagram, ironizzando sul fatto che Laura da tre anni partecipa a programmi senza mai parlare di lei. Intanto, Caterina Balivo ha fatto sapere che ha invitato più volte Sonia nel suo talk show, ma che quest’ultima ha sempre declinato l’invito. La conduttrice ha quindi rinnovato l’invito alla Bruganelli, sperando che possa accettare in futuro.

Le tensioni tra le due showgirl evidenziano come il mondo dello spettacolo sia intriso di rivalità e polemiche. L’episodio ha catturato l’attenzione dei media e del pubblico, mettendo in luce i lati delicati delle dinamiche tra le personalità televisive. I commenti e le risposte reciproche hanno generato una nuova discussione sui social, rendendo ancora più evidente la tensione tra Laura e Sonia.