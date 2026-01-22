7.4 C
Roma
giovedì – 22 Gennaio 2026
Spettacolo

Laura Formenti a Valeggio sul Mincio

Da stranotizie
Laura Formenti a Valeggio sul Mincio

Il 24 gennaio, alle ore 21, il Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio ospiterà Laura Formenti con “Io Mortah – Live”, uno spettacolo che parte dall’idea della morte per parlare di trasformazione e vitalità. Sul palco si alternano immagini di nature morte, paure quotidiane e riflessioni su quelle parti di noi che, col tempo, finiscono per lasciare spazio a nuove vite.

C’è anche chi si interroga su quella “h” finale, considerandola un errore e decretando che “l’italiano è morto”, mentre lo spettacolo dimostra quanto il teatro, se condiviso con il pubblico, sia più vivo che mai. E sarebbe davvero un peccato non vederlo dal vivo, anche solo per il piacere di ridere moltissimo. Da “morireh”.

Style del Corriere ha definito la sua comicità un mix di battute intelligenti e divertenti, una sintesi efficace del suo stile. Laura Formenti ha iniziato giovanissima, debuttando a quattro anni nel presepe scolastico con il ruolo del muschio, per poi costruire una carriera che l’ha portata tra televisione e palcoscenici, da Colorado a Le Iene.

La svolta arriva con la performance “Io se fossi un uomo” a Italia’s Got Talent, che le vale la finale e milioni di visualizzazioni. Lancia un podcast di successo, segnalato anche da Elle e Il Foglio, e arriva il suo primo special per Comedy Central. Oggi Laura Formenti è considerata una delle voci più originali della comicità contemporanea, capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo.

Articolo precedente
SuperQ nomina nuovo direttore cybersecurity
Articolo successivo
Crisi umanitaria a Gaza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Il Lavoro Oggigiorno

Economia in Puglia

Cavo DisplayPort-HDMI 4K 30Hz, connectors dorati

ENI e Israele

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.