Laura Formenti a Valeggio sul Mincio

Il 24 gennaio, alle ore 21, il Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio ospiterà Laura Formenti con “Io Mortah – Live”, uno spettacolo che parte dall’idea della morte per parlare di trasformazione e vitalità. Sul palco si alternano immagini di nature morte, paure quotidiane e riflessioni su quelle parti di noi che, col tempo, finiscono per lasciare spazio a nuove vite.

C’è anche chi si interroga su quella “h” finale, considerandola un errore e decretando che “l’italiano è morto”, mentre lo spettacolo dimostra quanto il teatro, se condiviso con il pubblico, sia più vivo che mai. E sarebbe davvero un peccato non vederlo dal vivo, anche solo per il piacere di ridere moltissimo. Da “morireh”.

Style del Corriere ha definito la sua comicità un mix di battute intelligenti e divertenti, una sintesi efficace del suo stile. Laura Formenti ha iniziato giovanissima, debuttando a quattro anni nel presepe scolastico con il ruolo del muschio, per poi costruire una carriera che l’ha portata tra televisione e palcoscenici, da Colorado a Le Iene.

La svolta arriva con la performance “Io se fossi un uomo” a Italia’s Got Talent, che le vale la finale e milioni di visualizzazioni. Lancia un podcast di successo, segnalato anche da Elle e Il Foglio, e arriva il suo primo special per Comedy Central. Oggi Laura Formenti è considerata una delle voci più originali della comicità contemporanea, capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo.