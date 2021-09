Un anno fa è scoppiato uno scandalo che ha travolto il mondo delle fiction Ares e adesso potrebbe accadere una cosa simile con un’iconica trasmissione degli anni 90. Ieri Laura Colucci ha pubblicato un post su Facebook in cui ha fatto delle dichiarazioni choc su Non è la Rai. La donna è stata raggiunta dai giornalisti di TPI, ai quali ha raccontato qualche dettaglio in più sugli anni vissuti nel programma di Gianni Boncompagni.

“Alcune lo definiscono un rapporto di compromesso, io lo definirei un rapporto morboso, insano. Ci invitava alle feste, ai weekend: ricordo un Nutella party. E se gli dicevi di no era finita: come nel mio caso. A un certo punto ho fatto presente che non volevo più trovarmi in quelle situazioni, che volevo vivere i vent’anni con i miei coetanei. Di punto in bianco non ho partecipato più a nulla: telepromozioni, balletti, primi piani, sono sparita. Come mai parlo soltanto adesso? A dire la verità io avevo già fatto un’intervista 3 anni fa per un programma di Raidue mai andata in onda. Gli autori mi dissero: “Ci sono persone che rimangono troppo importanti anche quando muoiono”.

Laura Colucci parla di molestie.

L’ex volto di Non è la Rai ha parlato di molestie psicologiche. Secondo la Colucci a qualche ragazza sarebbe stato chiesto anche di scendere a compromessi.