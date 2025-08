Laura Chiatti al Torino Film Festival: un debutto da star

Il Torino Film Festival si prepara a celebrare la sua 43ª edizione, e lo farà con un volto molto noto del cinema italiano. Laura Chiatti sarà la presentatrice delle serate di apertura e chiusura dell’evento, che si svolgerà dal 21 al 29 novembre 2025. L’attrice, riconosciuta per la sua versatilità e il suo talento, affiancherà il direttore del festival, Giulio Base, al Teatro Regio di Torino, rendendo omaggio a una manifestazione ricca di novità.

Tra gli eventi già annunciati, spicca una retrospettiva dedicata a Paul Newman, il cui tributo è rappresentato anche nel manifesto del festival. Il programma completo sarà svelato il 7 novembre durante una conferenza stampa che avrà luogo a Roma.

Laura Chiatti, classe 1980, ha arricchito la sua carriera lavorando con registi di spicco come Paolo Sorrentino, Pupi Avati e Giuseppe Tornatore, cimentandosi sia nel cinema d’autore che nella commedia popolare. Giulio Base ha espresso il suo entusiasmo per la presenza dell’attrice, raccontando di come l’abbia conosciuta in passato e di come fosse convinto delle sue straordinarie capacità fin dal primo incontro. Ha ricordato la sua brillante partecipazione in concorso a Cannes con il film “L’amico di famiglia,” sottolineando il percorso di crescita della Chiatti come attrice di primo piano nel panorama cinematografico.

Il Torino Film Festival è organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino, con il supporto di diverse istituzioni tra cui il Ministero della Cultura e la Regione Piemonte.