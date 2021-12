A distanza di ben sei anni dalla sua ultima fatica discografica da solista, Laura Bono annuncia la sua collaborazione nell’album “L’Amore Dietro Ogni Cosa” (New Music International), completamente ispirato all’omonima opera letteraria dello scrittore e giornalista Simone Di Matteo. “Canterò ne “L’Amore Dietro Ogni Cosa”, il concept album che Simone Di Matteo ha ideato e che racchiude i capitoli del suo omonimo libro abilmente trasformati in canzoni”, scrive Laura Bono in un post sul suo account ufficiale Instagram. L’artista presterà la sua voce ad un brano, terzo estratto dalla raccolta di inediti, che la vedrà affiancare in un duetto Andrea Crimi, già interprete dell’intero progetto musicale. Il singolo è ufficialmente in lavorazione e vedrà la luce nei primi mesi del nuovo anno, in concomitanza con l’uscita dell’album. Quest’ultimo nasce come appendice al testo madre a firma di Di Matteo e in chiave melodica concorre a rendere sotto nuova forma il suo messaggio originario, quello dell’amore.

Per di più, la Bono sarà anche la co-protagonista del videoclip ufficiale della canzone insieme all’attore Andrea Candeo, un’opportunità per la quale si dice infinitamente entusiasta. “Sono contenta che mi abbia pensato e scelto come interprete per il suo album -aggiunge- e non vedo l’ora di affiancare l’attore Andrea Candeo nelle scene che faranno da cornice al videoclip. I brani tratti dai capitoli dei libri sono tutte perle di straordinaria bellezza, mi hanno conquistata dalla prima strofa!”.

Solo per questa volta, dunque, la Bono tornerà in studio di registrazione da sola e non come membro della band Le Deva (gruppo al femminile composto dalla stessa, Verdiana Zangaro, Roberta Pompa e Greta Manuzi). La vincitrice del Festival di Sanremo Giovani, nel 2005 la sua Non credo nei miracoli si è classificata al primo posto segnando così l’esordio discografico di una delle più belle voci pop rock del panorama nostrano, torna a stupire e a stupirsi annunciando sulle sue pagine social il nuovo impegno canoro che la vede coinvolta.