Piumino invernale Perlarara, disponibile in diversi colori, in grado di donare eleganza alla tua camera da letto, 100% poliestere in modo da rendere la trapunta confortevole e morbida

ESTERNO – 100% percalle di cotone per rendere la trapunta comoda e morbida.FANTASIE – Grazie ai tanti colori tra cui scegliere, sarà facile abbinarlo alla tua camera da lettoCOMFORT – Grazie alle sue abbondanti misure (260×270 cm), si adatterà perfettamente al letto, oltre a dare un aspetto ordinato e rifinito al lettoMANUTENZIONE – Comodamente lavabile in lavatrice a 30 gradi C, prodotto di alta qualità (Made in Italy)

€26,99