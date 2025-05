Laura Berlinguer: Vita e Relazioni tra Storia e Politica

In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalista Luca Telese ha rivelato i motivi della separazione dalla ex moglie Laura Berlinguer. La coppia, sposata dopo la loro conoscenza nel 2003 e genitori di un figlio nato nel 2006, ha deciso di interrompere il proprio matrimonio a causa della pandemia e di lutti non condivisi. Telese ha riconosciuto che, nonostante fosse forte l’amore e la passione per il figlio, questi elementi non sono stati sufficienti a mantenere unita la famiglia.

Telese ha una nuova compagna, Miriam, che lavora all’Enel. Laura Berlinguer, figlia di Enrico Berlinguer e Letizia Laurenti, è un’importante figura nel mondo del giornalismo politico, attiva dal 2001 e con esperienza in Mediaset. L’incontro tra Telese e Berlinguer è avvenuto durante un’intervista a Francesco Cossiga, che avrebbe dovuto svolgere il ruolo di testimone al loro matrimonio, ma non era presente per via della sua recente scomparsa.

Luca Telese ha descritto il loro figlio come "il frutto più bello della mia vita", ma ha anche evidenziato che il ragazzo, che porta il nome del nonno, non sembra intenzionato a seguire le orme genitoriali nel giornalismo. La separazione di Telese e Berlinguer segna la conclusione di un legame che, seppur durato anni, ha subito le pressioni di eventi esterni e personali significativi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it