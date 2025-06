Posizione: Laundry Attendant – JW Marriott Venice Resort & Spa

Unisciti al prestigioso JW Marriott Venice Resort & Spa, situato sull’incantevole Isola delle Rose, a soli pochi minuti da Piazza San Marco. Siamo un resort di lusso che offre un’ospitalità di classe mondiale, ristorazione premiata e un rinomato centro benessere. In qualità di uno dei migliori datori di lavoro, siamo impegnati nella sostenibilità e nella creazione di un ambiente di lavoro stimolante.

Responsabilità Principali:

Gestire il processo di lavaggio e asciugatura della biancheria dell’hotel.

Assicurare che gli standard di qualità e igiene siano sempre rispettati.

Collaborare con il team per garantire un servizio impeccabile ai nostri ospiti.

Requisiti Principali:

Esperienza pregressa in un ruolo simile è preferibile.

Ottima attenzione ai dettagli e capacità organizzativa.

Disponibilità a lavorare su turni flessibili, inclusi i fine settimana.

Se sei appassionato di ospitalità e desideri lavorare in un ambiente di lusso, candidati ora per unirti al nostro team! Compila il modulo di candidatura sul nostro sito web. Non vediamo l’ora di conoscerti!