L’aumento dei casi di sindrome da affaticamento cronico dopo il COVID-19

Un nuovo studio ha rivelato una forte correlazione tra le infezioni da SARS-CoV-2 e l’aumento dei casi di sindrome da stanchezza cronica (ME/CFS). Questa condizione debilitante, già presente prima della pandemia, si sta diffondendo a ritmi preoccupanti. La ME/CFS è caratterizzata da una stanchezza profonda che persiste nonostante il riposo, accompagnata da sintomi come malessere post-sforzo, problemi cognitivi e sonno non ristoratore. La pandemia ha riacceso l’attenzione su questa patologia, spingendo gli esperti a indagare il legame tra infezioni virali e aumento dei casi.

Un recente studio nel Journal of General Internal Medicine ha evidenziato che le persone che hanno contratto il SARS-CoV-2 hanno una probabilità 7,5 volte maggiore di sviluppare ME/CFS. Lo studio ha coinvolto quasi 12.000 pazienti post-COVID, rivelando che il 4,5% di essi soddisfaceva i criteri per ME/CFS, rispetto allo 0,6% di un gruppo di controllo non infetto. Questo suggerisce che la pandemia ha funzionato da catalizzatore per la diffusione della malattia.

Particolarmente interessante è la sovrapposizione tra ME/CFS e long COVID, con sintomi simili. L’analisi demografica ha rivelato che la ME/CFS post-COVID colpisce più frequentemente le donne tra i 46 e i 65 anni e le persone non vaccinate, sottolineando l’importanza della vaccinazione per prevenire complicazioni a lungo termine. La diagnosi di ME/CFS si basa su criteri clinici e necessita di strumenti diagnostici più precisi e di maggiori risorse nella ricerca e sensibilizzazione per affrontare efficacemente questa condizione trascurata.