Spettacolo

Laufey in Italia: un’intima serata di musica e storie

Laufey in Italia: un'intima serata di musica e storie

✨ Annunciata l’unica data italiana di uno degli astri più luminosi della musica internazionale.
Nel 2026 Laufey arriva in Italia con “An Evening With Laufey”, uno show intimo che riporta la sua musica alla forma più pura: voce, pianoforte e un racconto di tempo, amore e trasformazione.

📆 11 marzo 2026 | Bergamo, ChorusLife Arena

🎫 Biglietti in vendita dalle 10 di venerdì 31 ottobre su

