AC/DC, Realize: il secondo singolo della band australiana tratto dall’album Power Up, grande ritorno per Angus Young e compagni.

A pochissime ore dall’uscita del loro nuovo album, Power Up, gli AC/DC hanno rilasciato il secondo singolo ufficiale. Dopo Shot in the Dark, è stato diffuso online l’audio di Realize, ennesima conferma di come la band non sia minimamente cambiata, nel bene e nel male, in questi sei lunghi anni. Tra riff di pietra e assolo lancinanti, il brano scorre veloce, regalando ai fan tre minuti di pura goduria. Ascoltiamolo insieme.

AC/DC: ascolta Realize

Brano particolarmente importante per la band, Realize è accreditato anche a Malcolm Young, il chitarrista scomparso nel 2017. Racconta Angus in un’intervista: “Ogni volta che prendo in mano la chitarra e inizio a suonare, la prima cosa che penso è: a Malcolm questo riff sarebbe piaciuto? Così giudico la mia musica“. Di seguito l’audio ufficiale di Realize:

Power Up: la storia del nuovo album

Il diciassettesimo album in studio del gruppo australiano arriva a sei anni di distanza da Rock or Bust, disco seguito da un lungo tour mondiale di diciassette mesi. Un tour messo in piedi senza il batterista Phil Rudd, accusato all’epoca di tentato omicidio. Superati i problemi, Rudd è tornato al suo posto, così come Brian Johnson, che durante il tour si era dovuto fermare per problemi di salute, venendo sostituito da Axl Rose, cantante dei Guns N’ Roses.

Chiusa quella parentesi, la band si è presa un lungo periodo di riposo. Dopo la morte di Malcolm Young nel 2017 ha iniziato però a lavorare su un nuovo disco, dedicato proprio al compianto chitarrista. Un disco che, dopo numerosi voci confermate e smentite, è stato annunciato ufficialmente nel 2020.

