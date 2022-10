L'audio tridimensionale Apple arriverà sulle Mercedes-Benz

Mercedes-Benz ha annunciato che alcuni dei suoi prossimi modelli di auto saranno i primi di sempre ad essere compatibili con l’audio spaziale di Apple Music, ossia il dolby surround 3D che crea l’illusione che la musica provenga da tutte le direzioni o sia fissa in un punto nello spazio, come a un concerto. In un comunicato stampa, Mercedes-Benz fa sapere che l’audio spaziale di Apple Music sarà direttamente integrato nel sistema operativo del suo software di bordo MBUX nelle Mercedes-Maybach S-Class, EQS (anche modello SUV), così come sui modelli EQE. Tutti possono essere dotati su richiesta del sistema da 31 speaker Burmester 3D o 4D, che sono appunto le due scelte compatibili con l’audio spaziale del servizio musicale della Mela. L’audio 3D e loseless su Apple Music è offerto di base a tutti gli abbonati ma in genere richiede dell’hardware specifico per poterne godere, come ad esempio le cuffie di fascia alta di Apple o alcuni modelli di MacBook. Al momento non era disponibile su nessun modello di auto.