L’esibizione delle princesses sulle note di Selena Gomez durante la finale del Grande Fratello Vip – pompata pure nel comunicato stampa pre-puntata – è stato il momento che più ho atteso lunedì sera.

Io vivo solo per vedere le Selassié cantare Selena Gomez #GFVip pic.twitter.com/1YlvuyCYaV — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 13, 2022

Quando però le tre hanno intonato Love You Like A Love Song di Selena Gomez qualcosa è andato storto, perché noi telespettatori che guardavamo la diretta su Canale 5 abbiamo sentito un’esibizione pre-registrata da loro e modificata con l’autotune. Insomma, una performance in puro playback da degne eredi di Britney Spears.

L’audio originale dell’esibizione delle principesse sulle note di Selena Gomez

Quel che però non sapevamo è che Jessica, Lulù e Clarissa in quel preciso istante stavano davvero cantando. Se noi sentivamo la versione registrata cantata dalle principesse, loro tre avevano in quel momento la base di Love You Like A Love Song con la voce di Selena Gomez. Le principesse avrebbero quindi potuto limitarsi a muovere le labbra e fare il playback, invece hanno davvero cantato sopra e lo hanno fatto bene. Sapendo però di non essere in onda con i microfoni accesi hanno anche parlato durante l’esibizione. Clarissa ha dato il via a Jessica “dai Jessy!”, mentre quest’ultima si è rivolta ai suoi amici vipponi “vi adoro!”.

Il video con l’audio originale è andato in onda su Mediaset Extra.

Le Princesses sanno cantare!