Alfa, San Lorenzo: il nuovo singolo del giovane cantautore genovese in collaborazione con Annalisa, reduce dal successo dell’ultimo album Nuda.

Nuovo singolo per Alfa. Il cantautore genovese, una delle stelle emergenti della nostra musica pop, ha collaborato per l’occasione con una grande popstar come Annalisa. Il risultato è SaN LoREnZo (scritto con il mescolamento di caratteri maiuscoli e minuscoli come nello stile, decisamente opinabile, dell’artista), un brano descritto come “punto di rottura” con il sé del passato, e al contempo un punto di partenza per proiettare i sogni verso il futuro.

Alfa: in San Lorenzo duetta con Annalisa

Il nuovo singolo di Alfa è stato pubblicato il 12 novembre, e dal 13 novembre sarà in rotazione radiofonica. Nel testo si fa riferimento ovviamente a una delle notti più magiche dell’anno, quella di San Lorenzo, vissuta generalmente con i classici falò sulla spiaggia in attesa di poter affidare i propri desideri alle stelle.

Alfa e Annalisa, San Lorenzo

Nel brano la voce di Alfa si unisce a quella di Annalisa, una delle più apprezzate in Italia, dando vita a un dialogo tra il sé di ieri e la persona che si è oggi. Ecco l’audio ufficiale di San Lorenzo:

Chi è Alfa

Alfa, nome d’arte di Andrea De Filippi, è un artista genovese classe 2000. Con centinaia di migliaia di follower tra Instagram YouTube e TikTok è oggi una delle star emergenti più apprezzate dai giovani. Pur essendo ancora molto giovane, ha già alle spalle un’esperienza importante, con un doppio disco di platino per la hit Cin Cin, un brano da oltre 68 milioni di stream su Spotify. In carriera ha già pubblicato anche un album, Before Wanderlust, disco che ha raggiunto le posizioni importanti di tutte le classifiche.