l’attrice si mostra così e continua a lottare contro il tumore

L’amore è una forza invincibile, capace di darci l’energia e il sostegno, soprattutto, nei momenti più bui. E se c’è qualcuno che incarna questa verità, è Eleonora Giorgi. L’attrice sta affrontando una delle battaglie più difficili della sua vita contro un tumore al pancreas. Non rinuncia però a vivere ogni istante con il cuore pieno d’amore, e giocare con il suo adorato nipotino Gabriele.

In lenta ripresa dal timore al pancreas, Eleonora Giorgi, gioca con il nipote

In questi ultimi mesi, Eleonora si è allontanata dai riflettori e dai social, lasciando spazio al silenzio e alla cura di sé. Nelle ultime ore, una tenerissima story condivisa da Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro e mamma del piccolo Gabriele, ha fatto il giro del web, commuovendo i fan dell’attrice. Nel video, Eleonora, con un cappello e una mascherina a coprirle il volto segnato dalla malattia, sorride dolcemente mentre gioca per terra con il nipotino e un piccolo dinosauro giocattolo. La scena, semplice e pura, è un vero e proprio inno alla vita.

“Amori“, ha scritto Clizia, racchiudendo in una sola parola il profondo legame che unisce questa famiglia, anche nei momenti di maggiore difficoltà. Il piccolo Gabriele, nato nel febbraio 2022, è la luce degli occhi della nonna. Eleonora non ha mai rinunciato a trascorrere del tempo con lui, regalando e ricevendo sorrisi che le danno forza.

La decisione di Paolo e Clizia di trascorrere le vacanza in Italia per rimanere “sempre a non più di poche ore da lei” dimostra quanto l’amore sia fondamentale in questi momenti. Il periodo è delicato, e va affrontato con tutta la forze e i sorrisi disponibili, perché ogni momento è un regalo.

La diagnosi di tumore ha portato Paolo Ciavarro ad anticipare la data delle nozze. Voleva fortemente la sua mamma accanto in uno dei giorni più importanti della sua vita. E così è stato. Il giorno del matrimonio, l’attrice era lì, con il figlio e Clizia, sorridente e felice. L’ultimo post pubblico di Eleonora è infatti dedicato proprio a quella giornata.

Con il piccolo Gabriele a giocare al suo fianco e la famiglia intorno, Eleonora continua a lottare: per sé stessa e per tutti coloro che ama.

