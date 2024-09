L’attrice riceve la tragica notizia durante il Festival di Venezia

Nicole Kidman ha lasciato il Festival di Venezia in lacrime e con il cuore spezzato, colpita dalla tragica notizia della morte della madre, Janelle Ann, avvenuta all’età di 86 anni. L’attrice, per motivi di lutto, ha dovuto interrompere la sua partecipazione alla prestigiosa mostra d’arte cinematografica, dove si trovava per presentare il film “Babygirl”. Nonostante il dolore, la Kidman è stata premiata con la Coppa Volpi per la miglior attrice, un riconoscimento ritirato dalla regista del film, Halina Reijn, che ha espresso il supporto alla collega in questo momento difficile.

Nel suo messaggio di assenza, letto da Reijn sul palco, Nicole ha dichiarato: “Ho il cuore a pezzi, devo ripartire”, esprimendo il suo shock e dicendo che il premio ricevuto era dedicato alla madre. Janelle aveva sempre incoraggiato Nicole e sua sorella a perseguire i loro sogni, nonostante non avesse avuto le opportunità desiderate. La Kidman ha voluto rendere omaggio alla madre, sottolineando l’impatto significativo che ha avuto sulla sua vita e carriera.

La madre dell’attrice era un’infermiera dedita anche al movimento femminista, attivamente impegnata nella lotta per i diritti delle donne come membro del gruppo “Electoral Lobby”. Nicole ha condiviso come la madre l’abbia ispirata e motivata a lottare per i suoi obiettivi, permettendole di vedere il mondo attraverso i suoi occhi. In un momento così toccante, Nicole ha riconosciuto il prezioso contributo della madre nella sua formazione personale e professionale, affermando di sentirsi estremamente grata per aver potuto onorare il suo nome in pubblico.

Questo evento ha sorpreso e colpito il pubblico presente a Venezia, non solo per la premiazione ma anche per la profonda emotività che ha caratterizzato l’uscita dell’attrice. La celebrazione di un trionfo professionale si è trasformata in un momento di grande dolore personale, evidenziando la fragilità della vita e le connessioni familiari che influenzano ogni individuo, anche nello scintillante mondo del cinema. Kidman ha quindi lasciato Venezia con un cuore spezzato, ma con la determinazione di onorare la memoria di sua madre, una donna che ha sempre creduto in lei.