L’attrice non ce l’ha fatta, è morta a soli 46 anni a causa di un male bruttissimo

Il mondo della televisione è in lutto per la scomparsa di una giovane attrice che purtroppo si è spenta a soli 46 anni. Un tumore aggressivo diagnosticato nel mese di maggio ha posto fine alla vita di questa donna estremamente apprezzata nel suo settore.

Lutto

Di chi si tratta?

Diagnosi crudele non lascia scampo alla famosa attrice

La vita è davvero strana e spesso ci mette dinanzi a strade che non sempre abbiamo la forza di percorrere. Questo è quello che è capitato ad un’apprezzatissima attrice, la quale ha ricevuto la notizia più brutta di sempre nel mese di Maggio.

Jessie e Misty

La donna ha infatti scoperto di essere stata colpita da un tumore molto violento che purtroppo le ha tolto la vita nel giro di pochi mesi. La diagnosi è stata subito molto chiara, ovvero cancro al seno. La notizia della morte dell’attrice è stata diramata dai familiari. Questi, tempo prima, avevano diffuso una petizione su GoFundMe per ricevere un supporto sotto al punto di vista delle terapie.

Purtroppo le richieste d’aiuto non sono servite ad evitarle questo tragico destino, in quanto il cancro era molto invasivo e non ha lasciato molte speranze alla medicina. Una morte che ha lasciato un grande vuoto non solo sul set, ma anche nel mondo del doppiaggio in cui questa donna era una vera celebrità.

Chi era Rachael Lillis?

A lasciarci in maniera così prematura l’attrice e doppiatrice americana Rachael Lillis. La donna aveva 46 anni e nel corso della sua carriera era riuscita a doppiare tantissimi personaggi appartenenti al mondo dei cartoni animati.

Rachael Lillis

Tra i più celebri ricordiamo Misty, Jessie e Bulbasaur dei Pokémon, personaggi che hanno contribuito a renderla così famosa e molto apprezzata nel suo settore. Molte persone hanno quindi scritto sui social al fine di renderle omaggio. Tra queste Veronica Taylor, una sua grande amica che ha avuto la possibilità di lavorare con lei proprio sul set dei Pokemon. Rachael era una donna brillante, un talento straordinario che brillava attraverso la sua voce. Sarà ricordata per i ruoli animati che ha interpretato, in quanto le sue performance sono le più amate.

Anche il profilo ufficiale di Pokemon ha deciso di rivolgere le proprie condoglianze alla famiglia della donna, ribadendo come il suo contributo nella seria animata rimarrà indelebile per tutti gli anni a venire. Una grande perdita per tutti.