L’attrice Gabriella Giorgelli lancia un appello: “La mia gatta sta per morire”

Gabriella Giorgelli, ex attrice di successo del cinema italiano, lancia un appello toccante per la salute della sua amata gatta Lara. A 84 anni, Gabriella vive con una pensione di 1.200 euro al mese, dei quali 500 sono consumati dalle spese veterinarie per Lara, che soffre di diabete e artrite. La situazione è resa ancora più difficile dall’assenza di un sistema di mutua veterinaria in Italia, costringendo molti a scegliere tra la propria vita e quella dei loro animali.

Dopo aver avuto una carriera brillante, Gabriella si trova ora ad affrontare la solitudine e le preoccupazioni per la salute di Lara, che richiede cure costose e farmaci. La gatta, che vive con lei dal 2011, è diventata fondamentale nella sua vita. Gabriella, pur affrontando problemi di salute e un imminente intervento chirurgico, si è dedicata a prendersi cura di Lara, ma l’acquisto di medicinali e le visite veterinarie rappresentano un onere crescente.

Fortunatamente, Gabriella ha ricevuto aiuto dalla Lav, un’associazione animalista che supporta le famiglie in difficoltà. Dopo aver scoperto la loro campagna #CuriamoliTutti, ha deciso di chiedere aiuto e ha ricevuto supporto per coprire le spese veterinarie. Questo intervento ha alleviato parte del suo fardello economico, permettendole di affrontare con maggiore serenità la malattia di Lara e di sentirsi meno sola in questa difficile situazione.

Inoltre, esiste un bonus per le spese veterinarie, che offre un sostegno economico per aiutare i proprietari a prendersi cura dei loro animali domestici.