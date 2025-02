L’attrice è morta a 48 anni durante una vacanza. Un destino tragico.

Barbie Hsu, famosa attrice e cantante taiwanese, è morta a 48 anni a causa di una polmonite contratta durante una vacanza in Giappone. La conferma della sua scomparsa è arrivata dalla sorella Dee Hsu, lasciando un forte impatto sullo spettacolo asiatico e nei cuori dei suoi fan. Barbie era in Giappone per festeggiare il Capodanno lunare quando ha contratto la malattia, legata a un’influenza. La sorella ha comunicato che Barbie ha lottato contro la malattia prima di lasciarci. La sua storia medica includeva epilessia e problemi cardiaci, che l’avevano già portata in ospedale in precedenza. Era sposata con il DJ sudcoreano DJ Koo e aveva due figli da un matrimonio precedente con Wang Xiaofei.

Nata nel 1976 a Taiwan, Barbie ha iniziato la sua carriera artistica all’età di 17 anni insieme alla sorella Dee, formando un duo pop di successo. La sua fama è esplosa con il ruolo di Shancai nella serie Meteor Garden, che ha interpretato in un adattamento di un famoso manga giapponese. Questo ruolo le ha conferito uno status iconico non solo a Taiwan, ma anche in Giappone e in tutto il resto dell’Asia, ridefinendo il concetto di celebrità nel settore dell’intrattenimento. Oltre alla recitazione, Barbie ha continuato a lavorare nel campo musicale, consolidando la sua posizione nel cuore dei fan. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la famiglia e per il mondo della cultura pop asiatica, un epilogo triste per una figura che ha influenzato molti nel corso degli anni.