L’attrice di soli 55 anni lascia marito e quattro figli.

Anna Bianchi è deceduta a 55 anni a Mantova a causa di una malattia. L’attrice lascia il marito, l’avvocato Francesco Bresciani, e quattro figli: Luigi, Margherita, Giacomo e Alberto. I funerali si terranno venerdì 20 settembre alle 10:00 nella chiesa di San Barnaba a Mantova. Oltre alla sua carriera di attrice, Anna era anche una restauratrice e docente, laureata in Storia dell’Arte presso l’Università Cà Foscari di Venezia. Ha lavorato alla restaurazione di opere d’arte nella sua città natale, incluso il recupero delle statue ex voto nel Santuario delle Grazie.

La passione di Anna per il teatro era evidente: ha recitato per anni con l’Accademia Teatrale Campogalliani e ha frequentato la scuola di recitazione Ars Recitazione e Spettacolo a Verona. Era molto attiva nel panorama teatrale, partecipando a numerosi spettacoli. Inoltre, ha fondato la compagnia teatrale “Senza trucco Ensemble”, dedicata a sensibilizzare il pubblico sulla violenza contro le donne, dimostrando il suo impegno verso tematiche sociali.

La sua morte ha suscitato grande cordoglio tra colleghi e amici. Molti hanno condiviso ricordi e tributi a lei sui social media, evidenziando il suo talento, la sua forza d’animo e l’amore per il teatro. Un post significativo è stato scritto da Monica Bianchi, una sua amica e ex compagna di università, che ha ricordato i bei momenti trascorsi insieme all’Università di Venezia, sottolineando il bellissimo sorriso di Anna.

Nonostante la malattia che l’ha afflitta per lungo tempo, Anna Bianchi è stata una figura rispettata e amata in ambito teatrale e culturale, e il suo contributo all’arte e alla comunità rimarrà impresso nei cuori di chi l’ha conosciuta e apprezzata. La sua eredità artistica e sociale continuerà a vivere grazie alle opere e alle iniziative che ha ispirato. La perdita di Anna rappresenta una triste notizia per tutti coloro che seguivano la sua carriera e la sua vita, segnando la fine di un capitolo importante nel panorama culturale di Mantova.