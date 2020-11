In tempi di pandemia anche molti casting vendono fatti da casa con dirette su Skype o Zoom. L’attore Lukas Gage ad agosto stava facendo un provino con Tristram Shapeero, che però scordandosi il microfono acceso ha fatto un commento davvero sgradevole sul 25enne.

“Questa povera gente vive in questi minuscoli appartamenti. Sto guardando lo sfondo e vedo la sua tv, sai”.

La star della serie Euphoria di HBO l’ha presa bene e da bravo volpino ha risposto: “È un brutto appartamento lo so. Dammi questo lavoro così posso trovarne uno migliore. Tranquillo vivo in una casa piccola, ma se mi darai questo lavoro andrà meglio”.

Se durante la diretta incriminata il regista si è scusato, raggiunto dai paparazzi ha cambiato atteggiamento: “Non ho scuse da fare perché non ho detto niente di male. Poi è successo tre mesi fa. In realtà, non dirò nulla in questo momento, perché stiamo già parlando con alcune persone che si occupano di pubbliche relazioni”.

Il video condiviso da Lukas Gage però ha ricevuto milioni di visualizzazioni e il supporto di tanti attori e allora il regista ha deciso di giustificare la sua uscita sul sito Deadline.

“Ho usato la parola “poveri” con empatia e compassione, al contrario di qualsiasi giudizio economico non positivo. Le mie parole sono state pronunciato con buone intenzioni e comprensione per ciò che gli attori devono sopportare, bloccati in spazi ristretti, cercando di fare buone performance in questi luoghi e condizioni non ottimali. Come ho detto nel video di Lukas Gage, sono mortificato per quello che è successo. Dopo questa cosa sarò un uomo più empatico; un regista più concentrato e lo prometto, un partner ancora migliore per gli attori, dalle audizioni fino al montaggio finale. Con umiltà e gratitudine, Tristram Shapeero”.

Lukas Gage e il video del suo casting.