L’attore ha recitato con Eddie Murphy

Lutto nel mondo del cinema per la morte di John Ashton, attore noto a livello globale per il suo ruolo del sergente Taggart nella famosa saga “Beverly Hills Cop”. Ashton è deceduto il 26 settembre a Fort Collins, in Colorado, a 76 anni. La notizia è stata comunicata dal suo manager, Alan Somers, solo il 29 settembre. Le cause del decesso non sono state divulgate.

Nato il 22 febbraio 1948 a Springfield, Massachusetts, Ashton ha avuto una carriera duratura, in particolare in televisione, recitando in numerose serie e film. Tuttavia, la sua vera fama è stata raggiunta grazie al personaggio di Taggart, un detective locale caratterizzato da un atteggiamento rispettoso delle regole, che ha interpretato nei primi due film della serie, iniziando con il primo “Beverly Hills Cop” del 1984. Il suo collega, Judge Reinhold, interpretava Billy Rosewood, mentre Eddie Murphy era il protagonista Axel Foley. Ashton ha ripreso il ruolo del sergente Taggart anche nel nuovo reboot della saga, “Beverly Hills Cop: Axel F”, previsto per uscire all’inizio del 2024 su Netflix.

Ashton lascia dietro di sé una moglie, Robin Hoye, con cui era sposato da 24 anni, e cinque figli, di cui tre adottati, un nipote, due sorelle e un fratello. Oltre alla sua partecipazione nella saga di “Beverly Hills Cop”, la sua carriera ha incluso ruoli in film come “Midnight Run”, “Little Big League” e “Gone Baby Gone”, dimostrando la sua versatilità come attore.

La sua interpretazione del sergente Taggart, un personaggio che ha saputo mescolare umorismo e serietà, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei fan e ha contribuito al successo della trilogia originale. John Ashton sarà ricordato non solo per i suoi ruoli cinematografici, ma anche per il suo impatto nel mondo dello spettacolo e per il suo contributo all’arte della recitazione. La notizia della sua scomparsa ha suscitato tributi e parole di cordoglio da parte di colleghi e fan, riconoscendo così il suo talento e la sua dedizione al cinema.