L’attico a CityLife dei Ferragnez è stato affittato a un calciatore di Serie A: il video della nuova casa arredata

Fedez e Chiara Ferragni hanno lasciato il loro attico a CityLife nel novembre del 2023, dopo poco più di due mesi di residenza. La coppia si era trasferita nella nuova abitazione a novembre dello scorso anno, con lavori che erano iniziati nell’estate del 2021. Tuttavia, la loro relazione ha subito una rottura e, attualmente, solo Chiara risiede nell’appartamento.

Nel corso dell’estate del 2021, Chiara Ferragni aveva condiviso con i suoi follower su Instagram che lei e Fedez avevano acquistato la loro prima casa insieme a Milano. All’epoca, il loro alloggio era in affitto, e la Ferragni aveva espresso la sua gioia per il fatto di aver trovato la casa dei loro sogni, che stavano progettando e costruendo. Era entusiasta del processo creativo e dell’arredamento, sottolineando l’importanza di creare uno spazio che fosse completamente loro. Descriveva l’immobile come un appartamento, pensando a come dovesse essere realizzato secondo i loro gusti, mentre l’edificio era ancora in fase di costruzione.

Dopo la rottura tra Fedez e Chiara, quest’ultima ha continuato a occupare l’attico. Questo cambiamento di vita coincide con un periodo di intensi eventi e cambiamenti per entrambi, non solo a livello personale, ma anche professionale. Chiara, nota imprenditrice e influencer, ha continuato a dedicarsi ai suoi progetti, mentre la relazione con Fedez, presente in pubblico e sui social, ha inevitabilmente subito degli stravolgimenti a causa della separazione.

La notizia della loro separazione ha colto di sorpresa molti fan, che avevano seguito con interesse il percorso della coppia, dal matrimonio all’acquisto della casa. Fedez e Chiara rappresentano un esempio di come la vita privata possa essere soggetta a evoluzioni imprevedibili, anche per personaggi pubblici. Il futuro di entrambi rimane incerto, e i loro fan sono curiosi di vedere come si evolverà la situazione. Intanto, Chiara continua a dare il suo contributo nel mondo della moda e dei social media, mentre Fedez si concentra su altri aspetti della sua carriera.