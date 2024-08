L’attesa sta per finire, in rete la data di lancio dei nuovi smartphone Apple.

Siamo arrivati oltre la metà del mese di agosto e ci stiamo avvicinando repentinamente all’evento di lancio dei nuovi iPhone 16 da parte di Apple. È ormai consuetudine dell’azienda americana annunciare i nuovi modelli nel mese di settembre, ma sino ad oggi non siamo ancora certi di quella che sarà la data fissata per il 2024.

Facendo una rapida verifica a ritroso, specificatamente alle date di annuncio dei vari modelli negli ultimi tre anni, possiamo vedere come il colosso americano abbia presentato gli iPhone 13 il 14 settembre 2021, gli iPhone 14 il 7 settembre 2022 e gli iPhone 15 il 12 settembre 2023. Come ogni anno, va tenuto in conto un altro aspetto, ossia che i nuovi modelli della casa di Cupertino vengono annunciati a stretta distanza dal Labor Day, una delle feste più importanti, che si tengono annualmente negli USA, il primo lunedì di settembre.

Generalmente poi, i giorni scelti per il lancio degli iPhone sono sempre il martedì o il mercoledì, a seconda anche del giorno in cui cade il Labor Day in quel determinato anno. Analizzando questa tendenza, Apple sembrerebbe dunque preferire il martedì ed il mercoledì come giorni per i suoi eventi di lancio, con una leggera preferenza per il primo. Tuttavia, quando il Labor Day cade nella stessa settimana, l’azienda tende a spostare l’evento al mercoledì.

A distogliere ogni presunto dubbio, oltre ai precedenti rumor, ci ha pensato nelle ultime ore il leaker @Majin Bu, pubblicando su X un post, in cui dichiara di essere entrato in contatto con una fonte piuttosto affidabile. Quest’ultima non ha voluto rivelare la sua identità, ma ha anticipato come il prossimo evento Apple si terrà il 10 settembre. Se così fosse, i preordini potrebbero partire pochi giorni dopo, ossia il 13 settembre, con le prime consegne previste per la settimana successiva, intorno al 20 settembre.

Stando alle ultime indiscrezioni, i nuovi modelli saranno accompagnati da nuove opzioni per quanto riguarda le colorazioni, ulteriori miglioramenti alla fotocamera, con un presunto tasto personalizzabile e schermi ancora più grandi per le varianti Pro. Non è escluso poi che possano arrivare anche due nuovi modelli di AirPods. Manca sempre meno e poi sapremo veramente cosa Apple avrà in cantiere per tutti i suoi appassionati.