“L’attesa melodiosa: PAOLO SORRENTINI al Salone del Mobile 2025 con la musica di MAX CASACCI”

Al Salone del Mobile.Milano, l’installazione “La dolce attesa” di Paolo Sorrentino si presenta come un’esperienza sensoriale, un racconto sul tempo e sull’esigenza umana di rallentare. La colonna sonora, curata da Max Casacci, fondatore dei Subsonica, si distingue per la sua originale approccio: non è una musica tradizionale, ma una composizione che abita gli spazi tramite suoni organici come battiti, fruscii e sussurri d’acqua. Questi elementi creano un paesaggio sonoro denso di tensione, caricato di sacralità, senza ritmo e melodia riconoscibili.

Nel progetto ideato con Sorrentino e la scenografa Margherita Palli, Casacci utilizza il suono come sostanza e immersione, fondendolo con materiali, luci smorzate e geometrie sospese. Il visitatore è invitato a galleggiare in un tempo dilatato, segnato più da vibrazioni che da secondi, un tempo emotivo che contrasta il ritmo frenetico della modernità.

“La dolce attesa” suggerisce piuttosto che narrare; la musica di Casacci evita le scorciatoie emotive, mantenendo un equilibrio sul confine del non detto. Essa offre una consolazione senza indurre al sonno, e una leggerezza inquietante senza paura. L’installazione mette in discussione l’iperfunzionalità del Salone, ponendo una domanda profonda: cosa rimane quando non c’è nulla da fare se non aspettare? La risposta si fa sentire attraverso onde sonore, pause significative e vibrazioni che accompagnano l’esistenza del corpo e dello spirito, trasformando l’attesa in un’opportunità di apertura e metamorfosi.