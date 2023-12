Latterini fritti (freschi o congelati) la Ricetta veloce e sfiziosa!

I Latterini fritti sono un antipasto di pesce povero delizioso e sfizioso con i latterini (acquadelle o capoccioni); ovvero piccoli pesciolini di acqua dolce, dal sapore leggermente amarognolo: prima ripassati nella farina e poi fritti in olio bollente; dove diventano croccanti, dorati, irresistibili come le Frittelle di pesce!

Una preparazione super veloce, facilissima e molto economica; quando si ha poco tempo a disposizione ma anche un budget limitato per realizzare Cocktail di gamberi o Insalata di mare, la frittura di latterini è soluzione!

Potete realizzarli sia con quelli freschi sia dare vita a golosi latterini congelati fritti, importante è averli scongelati lentamente. Se avete intolleranti a tavola potete procedere anche ad una panatura senza glutine con farina di riso! il risultato non cambia!

Perfetti da gustare caldi e croccanti, da servire non solo come entrata per un menu di pesce, per Natale o Capodanno magari da servire insieme ad Alici marinate e Tartine al salmone, faranno la loro meravigliosa figura! i Latterini fritti sono speciali anche come finger food; per un aperitivo sfizioso insieme ad altre fritturine e Tempura! e se servite con un buon contorno, diventano subito un secondo piatto! Provateli subito sono certa che li amerete!

Ricetta Latterini fritti

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 5 minuti 15 minuti

Ingredienti

Quantità per 4 persone 500 gr di latterini ( peso completo)

farina 00 oppure farina di riso

sale in fiocchi o classico

Procedimento