L’atteggiamento di Perla fa discutere nella casa: “Urlava, poi il piede sopra”

Ieri nella casa del Grande Fratello Perla Vatiero si è infuriata con Stefano Miele ed è arrivata a dire cose come: “Non sa che con me sbatte male. Io non sono mica come gli altri! Questo mette zizan. Lo rovino. Con me non si deve azzardare. Adesso gli do tempo due settimane di vita qui dentro“. I due poi si sono confrontati, ma se Stefano ha mantenuto un atteggiamento molto pacato ed educato, Perla era decisamente meno calma e la cosa è stata notata anche da alcuni suoi “amici”.



L’atteggiamento di Perla non piace a tutti.

Ieri sera Federico Massaro ha confidato a Paolo Masella di non aver apprezzato il modo in cui la Vatiero si è rivolta a Stefano Miele: “Te lo assicuro che ha avuto un atteggiamento che non era bello. Ero presente e per questo te lo sto dicendo. Aveva il piede messo vicino a lui e la faccia tutta spostata in avanti. Quello è proprio un comportamento che non si dovrebbe mai avere qui o fuori. Io ero lì e ho visto. Stefano era seduto e io ero lì e lei gli era proprio davanti. Lei urlava stando in piedi, con il piede sopra… quindi sai, anche lui si è calmato, ha cercato di calmare i toni. Perla ha un carattere troppo forte, però deve cercare di controllarsi“.

Paolo ha cercato di arrancare una giustificazione alla reazione di Perla, ma diciamo che non è stato molto convincente: “Sì ma se tu, se tu, tu… Quello è pe, pe, impo… perché stava lì non lo so, pe sta vicino mentre parli, nun l’ho visto. Sì però l’aggressività è diverse regà, l’aggressività è… nel senso, è n’altra roba”.

Paura di perdere i voti dei fan dei Perletti?

Federico che conferma che l’atteggiamento di Perla è aggressivo E i Perletti che lo stanno votando ahahah #GrandeFratello pic.twitter.com/h05tUlSjkg — @PastoriArianna (@PastoriAri) January 22, 2024

Perla stasera: “Io Perla vuoi o non vuoi sono una persona rispettosa. Fondamentalmente sono sempre educata e tastello a tastello ho imparato dai miei errori. Cioè, nel senso, è una roba folle, per me è folle“.