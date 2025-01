Latte Crudo Sotto Esame: Un Rischio Anche per i Gatti

In una recente intervista, Ilaria Capua ha espresso preoccupazione per la diffusione del virus H5N1 dell’influenza aviaria, definendolo il “nemico numero uno”. Le segnalazioni di contagio hanno coinvolto non solo gli uccelli, ma anche i bovini, animali inizialmente considerati immuni al virus, ritenuto non compatibile con i loro recettori. Tuttavia, questa convinzione è stata smentita dai nuovi casi di infezione nei bovini. Capua ha sottolineato che per il virus H5N1 possa infettare l’uomo, sono necessarie mutazioni, come quelle osservate in una teenager canadese e un uomo della Louisiana.

La virologa ha anche evidenziato il rischio di trasmissione del virus attraverso il petfood. Anche se il contagio via cibo cotto per l’uomo è considerato improbabile, gli animali, nutrendosi di scarti di carne cruda, possono essere a rischio. Sono stati documentati casi di infezione tra animali domestici, in particolare gatti, in Francia, Polonia, Stati Uniti e Corea del Sud. Con l’aumento della diffusione del virus tra avicoli e bovini, insieme alla contaminazione delle filiere alimentari, il quadro diventa preoccupante. Capua ha lanciato l’allerta che potrebbero verificarsi migliaia di morti tra i gatti a causa dell’influenza aviaria.

Un altro punto critico sollevato da Capua riguarda il latte crudo prodotto da bovini infetti. Uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine ha suggerito che il latte contaminato potrebbe essere un vettore di applicazione del virus. I risultati dello studio indicano che cavie nutrite con latte crudo contaminato da H5N1 hanno mostrato segni di infezione fin dal primo giorno. Capua ha confermato che il latte crudo può rappresentare una fonte ulteriore di infezione, sottolineando l’importanza di monitorare i prodotti lattiero-caseari provenienti da bovini a rischio.

In sintesi, la virologa ha messo in guardia sul fatto che, con l’attenzione sulla salute degli animali e un eventuale rischio per la salute pubblica, è essenziale adottare misure preventive e monitorare le filiere alimentari per evitare la diffusione del virus H5N1.