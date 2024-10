L’attacco sociale di Alan Friedman

Alan Friedman, giornalista americano e concorrente di Ballando con le Stelle, trova nuovamente il suo nome al centro di una polemica, ancor più accesa dopo un confronto avvenuto dietro le quinte del programma con una redattrice Rai. Recentemente, Friedman ha ricevuto un richiamo dall’azienda e ha fatto seguito a questa vicenda con delle scuse pubbliche nei confronti della dipendente. Tuttavia, la situazione si è ulteriormente complicata a causa di un attacco social rivolto da Friedman a Selvaggia Lucarelli, giurata del programma.

In un episodio precedente, la Lucarelli aveva definito Friedman una “macchietta” dopo la sua esibizione, scatenando il sarcasmo del giornalista che aveva risposto in modo ironico. Nonostante quel momento sembrasse aver chiuso il contenzioso, Friedman ha riacceso la polemica ribattendo su X (ex Twitter) un messaggio di un utente che criticava la Lucarelli per il suo attacco. L’utente ha accusato la giurata di offendere e minare la dignità altrui, definendola una “bulla di Civitavecchia”. Friedman ha anche messo “mi piace” al post e ha iniziato a seguire l’autore del messaggio, chiarendo così ulteriormente la sua posizione contro la Lucarelli.

Finora, la blogger non ha risposto con alcuna replica diretta sui social. Tuttavia, è probabile che non mancherà di commentare le esibizioni future di Friedman non appena avrà l’opportunità di farlo. La tensione tra i due è palpabile e gli appassionati del programma seguono con interesse l’evoluzione di questa disputa.

Il caso riflette le dinamiche talvolta incendiari dei reality show e la propensione dei concorrenti a utilizzare i social per esprimere le proprie opinioni e reagire alle critiche. La vicenda di Friedman e Lucarelli si inserisce in un contesto dove le rivalità e le polemiche generano attenzione e discussione, contribuendo a mantenere vivo l’interesse del pubblico.