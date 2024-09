L’attacco della sorella della premier

Arianna Meloni, sorella del presidente del Consiglio, non ha intenzione di restare in silenzio e replica con fermezza a varie accuse riguardanti il suo ruolo e quello della sua famiglia in seno al governo. Durante un evento di Fratelli d’Italia al Lido degli Estensi, ha affrontato le voci sul suo presunto interventismo nelle nomine di Rai, respingendo le insinuazioni con un attacco diretto: “Non molliamo, se ne facciano una ragione.” Arianna ha affermato di sentirsi spesso oggetto di narrazioni infondate, sottolineando che dopo i tentativi di attacco a Giorgia Meloni, si è passati a colpire le persone a lei vicine.

In vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, che si terranno a metà novembre, Arianna ha anche annunciato la candidatura civica della professoressa Elena Ugolini, sottolineando l’intenzione di attrarre elettori moderati. Riguardo alle voci che circolano su Francesco Lollobrigida, ex compagno della Meloni, ha chiarito la situazione, affermando che il ministro dell’Agricoltura è competente e che non vi sono motivi di familismo nelle sue nomine. Arianna ha categoricamente negato che Lollobrigida sia stato allontanato dal “cerchio magico” della premier, contenendo le speculazioni dicendo: “Dicono che adesso Francesco è ai margini… Ma siamo seri!”

Arianna ha anche voluto sottolineare che il gruppo di Fratelli d’Italia non può essere ricattato poiché il loro supporto politico deriva solamente dalla fiducia degli italiani, insistendo che non sono coinvolti in giochi di potere. Ha elogiato sua sorella Giorgia, affermando che ha dimostrato grande credibilità a livello internazionale e dominio delle lingue, una qualità rara per un presidente del Consiglio.

Infine, ha affrontato anche la controversia riguardante il ministro Sangiuliano, dichiarando che la questione è chiusa e che lui è stato un bravo e onesto ministro. Arianna ha definito il caso come una questione personale enfatizzata dalla stampa, affermando che sia stata una situazione dolorosa ma essenzialmente montata. Con queste dichiarazioni, Arianna Meloni si pone con vigore come figura di supporto nel governare e difendere il lavoro di Giorgia Meloni e del suo governo.