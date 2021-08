L’attacco hacker che ha colpito la Regione Lazio è partito dalla “violazione di un’utenza di un dipendente in smartworking“. Lo ha detto l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, intervistato da Italian Tech. “Hanno colpito in un momento particolare, in un momento di smartworking, quando il livello di attenzione si abbassa. Serve fare un passo in avanti a livello Paese” sui temi della cybersicurezza, ha aggiunto l’assessore.

Quello che è certo è che “l’attacco potente” di cui ha immediatamente parlato l’assessore alla sanità del Lazio ha indotto i difensori a spegnere le macchine e a ritardare la campagna vaccinale la cui velocità era garantita anche dall’adozione delle procedure informatiche su cui vigilava Laziocrea.

Anzi, ce n’è un’altra di certezza: almeno una grande azienda che i mormorii nella rete avevano collegato all’attacco, e cioè Engineering, con una nota del suo Ciso, il Cyber Security Officer Marco Tulliani, si è tirata fuori da questa storia con una breve nota ai clienti per dire che anche loro sono stati sotto attacco, ma con il linguaggio che solo le aziende sanno usare:

“Il 30/7 sono stati identificati tentativi di attività non autorizzate su alcuni sistemi aziendali da parte di una credenziale utente. Le immediate verifiche hanno confermato la non liceità delle operazioni e il non riconoscimento da parte dell’utente di tali tentativi, così bloccati sul nascere. A titolo cautelativo abbiamo immediatamente esteso all’intero gruppo Engineering il doppio fattore di autenticazione alla fine di elevare ulteriormente il livello di sicurezza. L’intervento ha comportato un fermo parziale delle attività nella giornata di oggi, 2 agosto, che si sono risolte con successo nel primo pomeriggio. Tutte le analisi e gli approfondimenti effettuati escludono una correlazione tra quanto descritto e gli eventi che riguardano la regione Lazio.