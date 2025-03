L’attacco al Presidente Francese

Matteo Salvini ha manifestato forti dubbi riguardo al piano europeo di riarmo “Rearm EU”, che prevede un investimento di 800 miliardi di euro per potenziare le forze militari dell’Unione. Durante un evento della Lega a Bologna, ha richiesto maggiore chiarezza da parte dell’Europa e ha criticato aspramente il presidente francese Emmanuel Macron. Salvini ha ipotizzato scenari in cui la Francia potrebbe dominare un ipotetico esercito europeo, sottolineando che se Macron avesse il comando, l’Europa sarebbe a rischio di guerra. Ha affermato che la Lega è favorevole a potenziare le forze armate italiane e ad aumentare il personale delle forze dell’ordine, ma è contraria a finanziare un piano che potrebbe essere controllato da altri Paesi.

Inoltre, ha ribadito la posizione del governo italiano sul rifiuto di inviare truppe in Ucraina, evidenziando che i problemi di sicurezza sono più presenti nelle città italiane, come Bologna, Milano, Roma e Torino, anziché a livello internazionale. Salvini ha collegato la questione della sicurezza all’immigrazione clandestina, esprimendo la necessità di concentrare le risorse per affrontare la criminalità domestica.

Il leader leghista ha anche espresso il suo sostegno per l’energia nucleare, ma solo per scopi civili. Ha criticato il piano di riarmo europeo, argomentando che l’aumento delle spese militari non deve compromettere le priorità economiche e sociali del Paese. In conclusione, ha affermato che la pace non può dipendere dalle decisioni di un singolo leader europeo e che l’Italia deve preservare la propria autonomia nelle scelte di politica internazionale e di difesa.