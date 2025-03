L’attacco a Elodie e le scuse a Conti: un confronto acceso

Nell’ultima puntata del Pulp Podcast, Fedez ha affrontato alcune polemiche legate al Festival di Sanremo 2025, in particolare il piazzamento di Giorgia, che si è classificata sesta, deludendo molti, tra cui Elodie. Quest’ultima aveva manifestato il suo disappunto a Domenica In, affermando che ci volesse rispetto per le carriere artistiche. Fedez ha risposto criticando la sua posizione, definendola “iper-sterile”. Ha detto che pur riconoscendo il talento di Giorgia, non è giusto affermare che il suo posizionamento debba dipendere dal rispetto della carriera. Ha aggiunto che un simile ragionamento porterebbe a premiare artisti come Marco Masini e Vasco Rossi senza considerare il merito.

Inoltre, Fedez ha parlato della reazione social contro Carlo Conti, che aveva rifiutato di far esibire il gruppo Fuck Your Clique durante la serata cover del Festival. Fedez aveva inizialmente scelto quel gruppo irriverente, ma Conti si era opposto a causa del contenuto esplicito dei loro testi. La decisione aveva causato l’insorgere di commenti offensivi contro Conti sui social media, portando Fedez a sentire la necessità di scusarsi publicamente con lui. Ha spiegato che la situazione era degenerata in un meme sui social e ha sottolineato come le interazioni online possano essere confusionali. Fedez ha concluso dicendo di non comprendere perché Conti avesse bloccato i commenti, ma ha riconosciuto la sua reazione come comprensibile.