Latino, Matematica, Inglese e Altre Materie

Sono state annunciate le materie della seconda prova scritta per la Maturità 2025. Per i licei, le materie sono: latino per il liceo classico, matematica per il liceo scientifico (inclusi scienze applicate e indirizzo sportivo), lingua e cultura straniera 1 per il liceo linguistico, scienze umane per il liceo delle scienze umane (diritto ed economia politica per l’opzione economico-sociale), discipline progettuali per il liceo artistico, teoria, analisi e composizione per il liceo musicale, e tecniche della danza per il liceo coreutico.

Per gli istituti tecnici, le materie variano in base all’indirizzo: economia aziendale per l’amministrazione, finanza e marketing; lingua inglese per le relazioni internazionali nel marketing; informatica per i sistemi informativi aziendali; lingua inglese per l’indirizzo turismo; geopedologia, economia ed estimo per costruzioni, ambiente e territorio; informatica per l’articolazione informatica; telecomunicazioni per l’articolazione telecomunicazioni; progettazione multimediale per grafica e comunicazione; economia, estimo, marketing e legislazione per produzioni e trasformazioni; gestione dell’ambiente e del territorio per gli istituti agrari; enologia per viticoltura ed enologia.

È prevista anche una terza prova scritta per alcuni indirizzi di studio specifici, come le sezioni EsaBac, EsaBac techno, opzioni internazionali, scuole nella Regione autonoma Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano e scuole con lingua d’insegnamento slovena in Friuli Venezia Giulia. Si segnala che il voto in condotta influirà sulla valutazione finale degli studenti.