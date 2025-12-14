Latina, trasparenza in discussione

Il Movimento Decisamente Latina ritiene necessario aprire una riflessione sul funzionamento della Commissione Consiliare Trasparenza, uno strumento previsto dal regolamento comunale per garantire controllo, correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa. Il presidente Andrea Giuliani dichiara che la Commissione Trasparenza è e deve restare un presidio importante di garanzia democratica, che va utilizzata con equilibrio, metodo e senso di responsabilità.

La Commissione risulta convocata per circa 27 sedute, anche se non tutte sono state effettivamente svolte. Ciò solleva interrogativi sull’efficacia complessiva di questo strumento. Il regolamento assegna alla Commissione il compito di verificare la legalità e la correttezza dell’azione amministrativa, ma questo obiettivo si raggiunge soprattutto attraverso un lavoro istruttorio serio e mirato. In assenza di un’adeguata preparazione degli atti, il rischio è che le sedute producano più rumore che risultati.

L’ultima seduta della Commissione Trasparenza, convocata sulla questione dell’Avvocatura comunale, ha evidenziato criticità nel metodo. La decisione dei gruppi di centrodestra di lasciare l’aula è stata letta come un atto di responsabilità istituzionale, volto a evitare forzature e strumentalizzazioni su temi delicati che richiedono rigore e cautela. Alcune vicende, come quella della ruota panoramica, dimostrano come in molti casi sarebbe stato possibile acquisire tutte le informazioni necessarie attraverso ordinari strumenti di accesso agli atti, senza ricorrere a convocazioni che hanno alimentato aspettative e polemiche poi rivelatesi prive di esiti concreti.

La trasparenza non si misura dal numero di sedute o dal clamore mediatico, ma dalla capacità di chiarire i fatti e di fornire risposte utili alla città. L’opposizione sta strumentalizzando questo avamposto di democrazia, trasformandolo in una campagna elettorale anticipata, peraltro svolta sulle spalle dei cittadini che con le loro tasse pagano i gettoni di presenza dei consiglieri. Decisamente Latina ribadisce che il controllo è legittimo e necessario, ma ritiene che debba essere sempre finalizzato a migliorare l’azione amministrativa, evitando di trasformare la Commissione in uno spazio di conflitto permanente o in uno strumento di visibilità politica. Latina ha bisogno di un confronto serio e costruttivo, la critica è fondamentale, ma lo è altrettanto la responsabilità con cui la si esercita.