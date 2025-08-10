Latina tra passato e futuro: il grido della politica attiva

La situazione politica a Latina appare complessa e caratterizzata da tensioni interne. La consigliera comunale del Partito Democratico, Daniela Fiore, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla maggioranza, evidenziando che il forte consenso elettorale iniziale è stato trasformato in conflitti tra partiti alleati e personale politico, con emergere di veti e rivalità. Critiche anche all’opposizione, che secondo Fiore è bloccata dalla memoria della precedente amministrazione Coletta e manca di uno sguardo analitico sulle questioni attuali.

Nonostante le difficoltà, Fiore ha sottolineato un passo positivo con l’approvazione finale del progetto di rigenerazione urbana “A Gonfie Vele”, sostenuto dal PNRR. Questo intervento rappresenta un’opportunità significativa per riqualificare una parte della città trascurata, ma Fiore ha messo in evidenza che l’urbanistica in generale stenta a rinnovarsi, riadattando piani obsoleti senza un’adeguata valutazione delle esigenze contemporanee.

La consigliera ha anche espresso forte preoccupazione per la gestione dei rifiuti, criticando l’operato della società ABC, descritta come simbolo di un fallimento duraturo con evidenti ripercussioni sulla pulizia della città. Tale situazione, a suo avviso, è il risultato di una cattiva governance che ha portato a conseguenze gravi nel settore.

Fiore ha concluso richiedendo un cambiamento significativo nel modo di operare della politica locale, sottolineando l’importanza di azioni concrete piuttosto che progetti vaghi. Ha invitato a un rinnovamento che superi divisioni e immobilismi, per garantire un futuro migliore per Latina e i suoi cittadini.